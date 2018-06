Le ministère de l’Education nationale disposé à lever l’exception pour les professeurs-chercheurs titulaires du doctorat français, du grade D et du grade exceptionnel

Rabat – Le ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a fait part de sa disposition à mettre en oeuvre les accords conclus avec le bureau national du syndicat marocain de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, particulièrement en ce qui concerne la fin de l’exception qui frappe les professeurs-chercheurs titulaires du doctorat français, du grade D et du grade exceptionnel.