L’Entraide nationale, acteur majeur en matière d’action sociale à l’épreuve de missions diversifiées et complexes

jeudi, 26 avril, 2018 à 12:56

Rabat – L’Entraide nationale (EN), qui souffle cette année sa 61ème bougie, est devenue, au fil des années, de par son engagement au plus haut niveau pour la lutte contre la précarité et l’exclusion sociale, un acteur majeur en matière d’action sociale à l’épreuve de missions diversifiées et complexes.

Véritable opérateur national d’assistance et de veille sociale dans le cadre de la politique du Royaume en matière de lutte contre la précarité et l’exclusion et une interface privilégiée pour l’accueil, l’écoute et l’orientation des populations défavorisées, l’EN a fait bénéficier en 2017 plus de 571.000 personnes de ses multiples programmes et activités.

Afin de répondre le mieux possible aux besoins des populations ciblées, l’EN a adopté un plan de développement, ayant pour objectif de favoriser la consolidation des atouts de l’établissement et d’améliorer ses performances, en cohérence avec les dispositifs publics mis en place en matière de développement social.

Pour y parvenir, l’EN entreprend un certain nombre d’actions sociales qui se déclinent en cinq missions principales, à savoir la veille sociale, l’assistance sociale, les prestations sociales de prise en charge assurées de manière directe ou indirecte, l’assistance à l’inclusion et à l’insertion sociale et les aides d’urgence et actions humanitaires.

Concernant la veille sociale, l’EN tient à mettre en place un dispositif de veille pour la collecte des données sur la situation des populations cibles (personnes en situation de précarité: enfants, femmes, personnes âgées et personnes en situation de handicap), à travers notamment des actions de surveillance sur le terrain, en vue de détecter tout processus de précarisation en cours et pouvoir anticiper les besoins futures des populations ciblées, de les analyser et d’élaborer des bases de données relatives à ces populations et de les communiquer aux services extérieurs et autres acteurs et intervenants du pôle social.

En matière d’assistance sociale, l’EN assure l’accueil et l’écoute des populations en situation de précarité et d’exclusion et réalise des diagnostics et des évaluations individuels de la situation de cette catégorie de personnes en vue d’établir leur profil (sexe, âge, degré d’intégrité physique,…), leur degré de précarité (environnement familial, social, logement, revenus économiques, degré d’autonomie personnelle,…) et de pouvoir identifier les dispositifs de prise en charge et/ou de soutien pour lesquels elles sont éligibles.

De même, l’EN assure d’une manière directe ou indirecte des prestations sociales, à travers la prise en charge des enfants, des personnes en situation de handicap, des personnes âgées et des femmes en situation de précarité, et met en œuvre plusieurs activités de nature à faciliter leur inclusion et insertion sociale.

En ce qui concerne les aides d’urgence et actions humanitaires, l’EN intervient de manière ponctuelle essentiellement en appui logistique lors des catastrophes naturelles ou dans le cadre du soutien à des opérations menées par d’autres acteurs. Des dons humanitaires sont aussi distribués aux personnes nécessiteuses, notamment des paniers alimentaires.

Dans les trois prochaines années, l’EN projette de créer 500 centres d’assistance sociale (CAS), 90 centres d’orientation et d’assistance des personnes en situation de handicap (COAPH), 100 unités de protection de l’enfance (UPE), et 100 autres espaces multifonctionnels pour les femmes en situation difficile (EMF).

Parallèlement à ces projets, l’EN envisage la mise en place de 100 cellules de veille sociale réparties sur tout le territoire national, qui auront pour mission de collecter les données sur les individus en état de précarité ou souffrant d’exclusion sociale.