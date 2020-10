Les dernières provocations du “polisario” et de l’Algérie révèlent au grand jour les illusions séparatistes (ONG sahraouie)

samedi, 3 octobre, 2020 à 18:36

Dakhla – Les provocations récentes menées par “le polisario” et son parrain l’Algérie dans la région ont révélé au grand jour les illusions séparatistes, a souligné l’Association de l’Intégrité territoriale pour le développement humain et les œuvres sociales dans la région de Dakhla-Oued Eddahab.

Dans un communiqué parvenu à la MAP, l’ONG indique que ces provocations et fausses allégations véhiculées récemment par les ennemies de l’intégrité territoriale du Royaume sont des “actes irresponsables” qui portent atteinte aux constantes de la Nation marocaine et ses valeurs sacrées et visent à attenter à la paix et la stabilité dont jouit le Maroc.

“Les tentatives d’obstruer la circulation civile et commerciale et la liberté de mouvement au post-frontière El Guerguerat et l’annonce faite par des individus, qui prétendent indûment la défense des droits de l’Homme, de la création d’une entité fantoche, représentent des actes qui affectent de manière flagrante les lois en vigueur au Royaume du Maroc et portent atteinte aux constantes nationales unissant les Marocains de Tanger à Lagouira, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI”, relève le communiqué.

Les membres de l’Association de l’Intégrité territoriale dénoncent également ces manœuvres désespérées visant à porter préjudice aux intérêts stratégiques du Royaume avec les pays d’Afrique subsaharienne dans le cadre de la coopération Sud-Sud.

Dans ce sillage, le communiqué note que ces manœuvres “sapent les efforts du processus de négociations mené sous les auspices de l’ONU et du Conseil de sécurité pour parvenir à une solution politique définitive à ce différend régional artificiel qui a longtemps perduré”.

De même, l’ONG souligne que “le règlement de la question du Sahara marocain doit être politique, consensuel et réaliste, dans le cadre du plan marocain d’autonomie, une initiative saluée par l’ensemble de la communauté internationale”.

Les membres de l’Association ont aussi réitéré leur “soutien inconditionnel à l’intégrité territoriale du Royaume”, appelant les différentes composantes du peuple marocain à une mobilisation totale pour faire face aux provocations et manœuvres désespérées des ennemies de l’intégrité territoriale du Royaume.