Les étudiants de l’ENCG Marrakech au chevet des plus démunis

mardi, 9 mars, 2021 à 14:00

Marrakech – Les clubs Jeunes Leaders Marocains (JLM) et “ROTARACT” de l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG) de Marrakech ont organisé durant les mois de janvier et février derniers, deux caravanes humanitaires au profit des personnes démunies.