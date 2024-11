“LES IMPÉRIALES” 2025 : ouverture à partir du 11 novembre courant des souscriptions pour les trophées “Les Étoiles”

vendredi, 8 novembre, 2024 à 14:42

Casablanca – L’association “Les Impériales” a annoncé la tenue, du 27 au 31 janvier 2025, de l’événement phare de l’écosystème de la communication, du marketing, du digital, des médias et de l’événementiel “LES IMPÉRIALES” et l’ouverture à partir du 11 novembre courant des souscriptions pour les trophées “Les Étoiles”.

Cet événement, qui se tiendra sous le thème “THE PARADIGM SHIFT. Business. People. Tech.”, mettra une fois de plus à l’honneur l’excellence et la créativité lors de la cérémonie de remise des trophées “Les Étoiles”, prix qui consacre les professionnels du secteur, invités à soumettre leurs meilleures campagnes réalisées et diffusées en 2024, indique un communiqué de l’association.

“À partir de ce lundi 11 novembre 2024, les professionnels de la communication, du marketing, du digital, des médias et de l’événementiel sont invités à s’inscrire pour concourir et viser les prix des meilleurs concepteurs publicitaires de l’année. Les souscriptions en ligne, à travers la plateforme www.lesimpériales.com, sont à soumettre selon une nouvelle liste de catégories de sous-catégories, plus inclusive, afin de valoriser l’ensemble des métiers, des savoir-faire, des talents et des idées créatives des acteurs de l’industrie”, fait savoir la même source.

Les catégories et sous-catégories de l’édition 2025

À noter que la liste des Étoiles a été entièrement revisitée par le Comité Éthique 2025, pour la rationaliser et l’enrichir de nouvelles catégories.

Un jury, composé de professionnels, reconnus dans le domaine de la communication, des médias, du marketing et des industries culturelles, évaluera les campagnes selon des critères rigoureux et impartiaux afin de garantir la qualité et la légitimité des prix.

Les campagnes en compétition seront récompensées lors de la remise des “Trophées Les Étoiles 2025”, en fonction des catégories et sous-catégories dans lesquelles elles concourent.

“Les Étoiles 2025” se répartissent selon 8 catégories et 27 sous-catégories.

ADVERTISING: Best Integrated Campaign – Best TV Campaign – Best Digital Campaign -Best Radio Campaign – Best Outdoor Campaign – Best Press Campaign – Best Social Media and/or Influence Campaign

DESIGN & BRANDING: Best Visual Identity – Best Packaging

CONTENT: Best Brand Content – Best User Generated Content (UGC) – Best PR Content

EXPERIENCE: Best Customer Experience (CX) – Best User Experience (UX) – Best Employee Experience (EX)

CRAFT: Best “Video / Film” Craft – Best “Sound” Craft – Best “Photography” Craft – Best “Animation” Craft – Best “Graphic Design” Craft – Best “Illustration” Craft – Best “Digital / AI” Craft

EVENT: Best Event

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: Best “Environmental & Climate” Initiative – Best “Major Cause, “Social Action & Solidarity” Initiative

SPECIALS: “I Love Morocco” – “Marque Patrimoine”

Les souscriptions en ligne du 11 novembre 2024 au 10 janvier 2025 à minuit

La participation est ouverte aux marques, agences, équipes marketing internes, concepteurs, bureaux de conseil, agences de relations publiques, associations caritatives ou toutes autres organisations ayant réalisé une action marketing, publicitaire ou événementielle remarquable, durant l’année 2024.

Afin de minimiser les souscriptions tardives, et de faciliter la tâche de l’organisation et du jury, les souscriptions se dérouleront en trois périodes.

La première période du 11 novembre au 11 décembre 2024 (Tarif usuel : 1.000 HT), la deuxième période du 12 décembre au 31 décembre 2024 (Tarif majoré de 50%) et la troisième période du 1er janvier au 10 janvier 2025 (Tarif majoré de 100%).

Créée en 2018 dans le but de fédérer les efforts d’un large secteur regroupant plusieurs professions, notamment celles de la communication, des médias, du marketing et de la transformation digitale, l’association “Les Impériales” s’attache à créer et à stimuler des projets d’intérêt public et à jeter des ponts de communication entre les acteurs publics et les différentes composantes du secteur privé dans les domaines du marketing, de la communication, des technologies de l’information et d’autres professions.

L’Association “Les Impériales” intègre à sa structure plusieurs Clubs et Circles (Brands Club, Consultancy Club, Media House Club, Data & Digital Club), chacun constitué de 5 membres de l’Association et d’un président, qui ont pour vocation de débattre des problématiques spécifiques à chaque famille de métiers et de soumettre des solutions viables, susceptibles d’apporter de la valeur au secteur dans son ensemble.