Les réseaux et associations œuvrant dans le domaine du handicap satisfaits des manuels de procédures des examens de passage (communiqué)

lundi, 28 mai, 2018 à 8:58

Rabat – Les réseaux et associations œuvrant dans le domaine du handicap ainsi que les candidats en situation de handicap et leurs familles ont accueilli avec satisfaction les manuels de procédures des examens de passage de la 6ème du primaire, du collège et du Baccalauréat, indique le Comité national de concertation pour la promotion et la défense du droit à l’éducation inclusive pour les personnes en situation de handicap.