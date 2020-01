L’Organisation marocaine pour le soutien de l’Autonomie du Sahara ouvre un bureau à Abidjan

samedi, 18 janvier, 2020 à 19:14

Abidjan- L’ONG “Organisation marocaine pour le soutien de l’Autonomie du Sahara marocain” vient d’ouvrir une représentation dans la capitale économique ivoirienne Abidjan.

Une assemblée constitutive s’est ainsi tenue, vendredi, à l’effet de coopter et d’installer les membres du bureau ivoirien de cette Organisation qui se réclame comme “ONG indépendante s’activant pour la défense des causes nationales”.

Selon son statut, l’Organisation marocaine pour le soutien de l’Autonomie du Sahara s’assigne pour objectifs de défendre les causes nationales sur les plans national, régional et international et d’oeuvrer pour la prise de mesures juridiques aux niveaux national et international afin de condamner et contrecarrer les violations des droits de l’Homme commises par la fantomatique “rasd”.

Elle s’active également, à travers des campagnes de sensibilisation et d’information, seule et de concert avec d’autres organisations marocaines et étrangères, pour mettre en avant la justesse et la légitimité de la cause nationale.

En outre, l’ONG marocaine publie des rapports annuels détaillés sur les violations systématiques des droits de l’Homme perpétrées par le polisario à l’encontre des Sahraouis séquestrés dans les camps de la honte à Tindouf.

Le Bureau d’Abidjan de l’Organisation marocaine pour le soutien de l’Autonomie du Sahara se compose notamment d’un président (Yassine Belbaraka), un 1er vice-président (Marouane Benali), un secrétaire général et 4 conseillers.