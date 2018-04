Maroc: Le mouvement féminin appelle à une révision globale et profonde du Code de la famille

jeudi, 5 avril, 2018 à 11:05

Selon un communiqué du CNDH, l’ouvrage reprend sur plus de 400 pages les interventions des éminentes personnalités et défenseurs des droits de l’Homme qui avaient participé aux plénières d’ouverture et de clôture, notamment l’ancien chef du gouvernement espagnol, José Luis Rodríguez Zapatero, la procureure générale de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, le Président de l’État de Palestine, Mahmoud Abbas et le président du Conseil national des droits de l’Homme, Driss El Yazami.