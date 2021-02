Marrakech : Le comité du Croissant Rouge Marocain rend hommage aux bénévoles mobilisés à ses côtés

vendredi, 12 février, 2021 à 17:08

Marrakech – Le comité régional du Croissant-Rouge Marocain (CRM) de Marrakech-Safi a rendu un vibrant hommage aux bénévoles mobilisés quotidiennement à ses côtés et sur tous les fronts.

Le Comité régional du CRM de Marrakech-Safi “tient à remercier tous les bénévoles présents quotidiennement à nos cotés” et souligne “leurs fortes contributions au succès, et au bon déroulement de ses activités et campagnes de sensibilisation”, a indiqué le comité régional du CRM dans un communiqué.