Première intervention chirurgicale au profit d’un réfugié en exécution d’une convention UNHCR/CNOM

jeudi, 1 octobre, 2020 à 14:17

Les opérations sécuritaires menées conjointement par les services de la préfecture de police de Fès et les éléments de la brigade de la police judiciaire, du 18 au 30 septembre dernier, ont permis l’interpellation de 12.304 individus, dont 8.211 en flagrant délit et 4.093 faisaient l’objet d’avis de recherche à l’échelle nationale, pour implication dans différents crimes et délits.