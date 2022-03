Pour une riposte “juste” et “forte” face au VIH/Sida (Appel d’Essaouira)

samedi, 5 mars, 2022 à 16:02

Sereine, bien posée, laborieuse et discrète, Safia El Moutaoukil offre l’exemple éloquent de la jeune femme marocaine parmi celles qui ont su briller de mille feux au sein de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), en faisant montre de compétence, de rigueur et de sérieux. Des principes parmi d’autres que cette institution citoyenne si stratégique ne cesse de prôner et de disséminer parmi ses cadres et fonctionnaires.