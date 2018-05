Signature à Rabat d’une convention de partenariat pour la construction d’écoles en milieu rural

jeudi, 17 mai, 2018 à 13:24

Rabat – Une convention de partenariat a été signée, mercredi à Rabat, entre le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et la Fondation BMCE Bank pour l’éducation et l’environnement (Programme Medersat.com), visant à poursuivre les efforts consentis dans le cadre de la construction d’écoles intégrées avec des caractéristiques performantes en milieu rural.