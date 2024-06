Tétouan: Un atelier hispano-marocain pour partager les expériences autour de la culture de la coexistence et de l’égalité

mardi, 4 juin, 2024 à 18:43

Tétouan – L’association ATIL a organisé, récemment à Tétouan, un atelier en présence d’acteurs marocains et espagnols, en vue de partager les expériences avec la mairie de Barcelone, autour de “la culture de la coexistence et de l’égalité: renforcement du leadership de l’instance de l’équité, de l’égalité des chances et de l’approche genre”.

Cet atelier, organisé en partenariat avec la commune de Tétouan, s’inscrit dans le cadre du projet de “renforcement de l’égalité et de l’approche genre dans les établissements scolaires pour consolider les principes de citoyenneté et des droits de l’Homme”, mis en œuvre en partenariat avec la direction provinciale du ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports dans la province de Tétouan, indique un communiqué de la commune.

Les intervenants ont souligné la nécessité de réaliser l’égalité de genre pour renforcer la construction démocratique, ainsi que son importance dans toutes les stratégies locales pour la gestion des affaires publiques.

L’accent a également été mis sur l’importance du projet relatif à la culture du genre et l’égalité dans les établissements scolaires pour ancrer les valeurs de la citoyenneté et des droits de l’Homme, garantir l’égalité entre tous les membres de la communauté locale et renforcer la gouvernance démocratique locale et la participation citoyenne, en soutenant les capacités des conseils consultatifs communaux.

L’expérience de l’instance de l’équité, de l’égalité des chances et de l’approche genre a également été présentée, comme l’une des meilleures pratiques visant à créer des conditions favorables aux instances élues dans leurs relations avec la communauté locale.

S’exprimant à cette occasion, le directeur de l’association ATIL, Fouad Amrani, a souligné l’importance des relations institutionnelles qui relient la mairie de Barcelone à un certain nombre de communes de la région du Nord, dont Tanger et Al Hoceima, ainsi que le partage des expériences et des services offerts aux habitants selon des approches respectueuses des droits de l’Homme et du genre.

La délégation représentant de la mairie de Barcelone a, quant à elle, présenté un exposé sur le fonctionnement de la mairie dans le respect de l’approche genre, en l’intégrant dans les domaines de la santé, l’environnement, l’éducation et d’autres, ainsi que sur les mécanismes de préparation, de gestion et de pilotage de la mise en œuvre des plans, stratégies et programmes en la matière, en assurant le suivi et l’évaluation de tous les projets selon cette approche sociale.

L’exposé a également porté sur l’expérience de la mairie de Barcelone en matière d'”école de l’égalité”, une expérience sur laquelle l’équipe de promotion de l’égalité et de l’approche genre travaillera dans trois établissements scolaires à Tétouan, pour ancrer les principes de la citoyenneté et des droits de l’Homme.