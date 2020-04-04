كوفيد-19 .. تثبيت ممرات للتعقيم بمختلف أحياء آسفي

samedi, 4 avril, 2020 à 18:03

آسفي – شرعت السلطات الإقليمية بآسفي في تثبيت العشرات من ممرات التعقيم بمختلف الأحياء بالمدينة، وذلك تماشيا مع التدابير المتخذة على الصعيد الوطني من أجل مكافحة فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19).

وتهدف هذه المبادرة النوعية، التي تشرف على تنزيلها عمالة آسفي، إلى ضمان سلامة مواطني ومواطنات حاضرة المحيط، الملزمين بالتنقل في ظل حالة الطوارئ الصحية لأسباب مهنية أو للتبضع والتطبيب.

وهكذا، قامت المصالح الصحية التابعة للعمالة بتثبيت مجموعة من ممرات التعقيم بشوارع آسفي، تعمل بتقنية التعقيم من خلال البخار، بحيث عندما يمر عبرها المواطنون يجري تعرضهم لعملية التعقيم.

وتعمل هذه الممرات وفق نظام تحكم إلكتروني كامل يعمل تلقائيا فور دخول الشخص، إذ يتعرض لبخار التعقيم الموجود داخل الممر من عدة جهات.

وستوضع هذه الممرات المتنقلة أمام المنشآت والمؤسسات العمومية والمحلات التجارية، قصد ضمان تعقيم المواطنين قبل دخولهم إليها والتقليل من فرص إصابتهم بالفيروس.

ولقيت هذه التجربة النموذجية استحسانا كبيرا من لدن ساكنة آسفي، التي أشادت بالفكرة والجهات الواقفة وراء تنفيذها وتسهيل استخدامها ضمن جهود الوقاية ومنع انتشار فيروس “كورونا”.

وعبرت الساكنة عن الأمل في تعميمها على باقي الأقاليم من خلال الاستعانة بتجربة عمالة آسفي في مكافحة الفيروس.