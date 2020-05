1-er mai: L’UGTM appelle la classe ouvrière à l’unité et à la solidarité face au Covid-19

vendredi, 1 mai, 2020 à 15:26

Rabat – L’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM) a appelé la classe ouvrière et l’ensemble des salariés à faire preuve d’unité, de solidarité et d’entraide, afin de réussir l’épreuve du Covid-19.

Dans un Appel lancé à l’occasion du 1-er mai, qu’elle commémore cette année sous le signe “Restons unis”, l’UGTM souligne que la Fête du travail, célébrée dans une conjoncture marquée par l’état d’urgence sanitaire, constitue une opportunité pour toutes les composantes de la classe ouvrière marocaine, de raviver l’esprit de cet événement, en incarnant les valeurs de solidarité et de militantisme, tout en les mettant à disposition de la patrie et rappelant l’héroïsme et les épopées du peuple marocain dans toutes ses glorieuses étapes historiques.

Le choix du slogan “Restons unis” n’est pas anodin, car il reflète l’esprit de cohésion de la nation et la fierté d’y appartenir, affirme l’UGTM, mettant en relief tous les efforts déployés pour lutter contre la propagation de la pandémie, conformément aux Hautes Directives de SM le Roi Mohammed VI, et la nécessité d’aborder cette étape avec la fermeté et la vigilance nécessaires.

L’UGTM a estimé que les circonstances exceptionnelles et difficiles auxquelles le monde est confronté, à cause de la pandémie du Covid-19, n’ont fait que renforcer la fierté des Marocains en leur pays et conforter les revendications visant à donner la priorité aux équilibres sociaux, plutôt qu’aux équilibres financiers, ajoutant que le monde a désormais pris conscience de l’importance des valeurs de solidarité et de sacrifice.

Pour sa part, l’Organisation féminine de l’UGTM a invité le gouvernement à prendre toutes les mesures préventives pour assurer le bon retour de la classe ouvrière aux lieux de travail, dans des conditions sûres, tout en lui fournissant tous les moyens de protection.

Elle a, également, appelé toutes les militantes à respecter le confinement et les mesures sanitaires mises en place et à s’engager dans toutes les initiatives nationales déployées pour atténuer les répercussions de la pandémie.