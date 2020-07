10-ème Conférence Internationale sur les géoparcs de l’Unesco, Béni Mellal- Khénifra en quête d’un rayonnement à l’international

mercredi, 22 juillet, 2020 à 14:07

Par Abdelaziz Lamssiah

Béni Mellal – Avec le Dépôt par le Royaume de sa candidature, pour abriter, en 2022, la 10ème Conférence Internationale sur les géoparcs mondiaux de l’UNESCO, la région de Béni Mellal- Khénifra sera au centre des regards, ce qui contribuera sans doute à renforcer son attractivité et rayonnement à l’international.

La soumission par le Géoparc de M’goun, premier géoparc d’Afrique et de la région arabe, de sa candidature pour organiser un tel événement, comme la Conférence internationale sur les géoparcs mondiaux de l’UNESCO, qui est organisée tous les deux ans, rassemble des personnes du monde entier pour partager les dernières découvertes et expériences sur une grande variété de sujets, de la recherche géologique au tourisme durable, en passant par l’éducation ou la gestion participative pour le développement durable.

Couvrant une superficie estimée à plus de 5700 km², englobant 15 communes ( Azilal, Demnate, Tilougite, Zaouit Ahensal, Tabant, Ait M’Hamed, Ait Taguella, Agoudi N’Lkheir, Ait Abbas, Ait Boulli, Ait Blal, Sidi Boulkhelf, Tifni, Anergui Boutferda), le Géoparc de M’Goun, premier géoparc du Maroc, de l’Afrique et du monde arabe, est situé au milieu de la chaîne du Haut Atlas central entre Béni Mellal au nord et la ligne de crête de l’lghil M’Goun au Sud.

Le Géoparc du M’Goun est un grand territoire protégé qui comprend un certain nombre de géo-sites exceptionnels, mais aussi des lieux de nature écologiques, archéologiques, historiques et culturelles. Ce Géoparc constitue, en effet, un atout important pour la prospérité et le développement socio-économique et touristique de la région. il est de nature à contribuer à hisser le tourisme interne et montagneux, en particulier le géo-tourisme, ce qui générera la création d’entreprises locales, produisant ainsi de nouvelles sources de revenus pour la population.

La candidature du Royaume reflète, en effet, la volonté nationale de renforcer les projets de valorisation des ressources environnementales, naturelles et culturelles et consacre le rôle de premier plan joué par les parcs géologiques, y compris “Le Géoparc de M’Goun ” en tant qu’incubateur des valeurs archéologiques, historiques et culturelles.

Cette candidature, reflète, de même, le rôle incarné par les géoparcs dans le développement humain et l’amélioration de la qualité de vie des personnes en vue de la protection de la diversité environnementale, de la richesse écologique contre les exploitations illégales.

Par conséquent, la tenue au Maroc de cette réunion importante pour les gestionnaires des parcs géologiques mondiaux de l’UNESCO et les membres du réseau mondial des parcs géologiques qui se réunissent pour échanger les expériences sur la façon d’établir et d’exploiter les géoparcs, sera une opportunité pour la région de Béni Mellal, de développer ses acquis dans ce domaine et de partager son expertise sur un certain nombre de questions liées à la recherche géologique, au tourisme durable, à l’éducation et au développement durable.

Il s’agit également de mettre le patrimoine géologique de la région au service du développement durable, en le liant étroitement aux composantes naturelles, culturelles, matérielles ou immatérielles qui fondent l’identité de ce champ naturel, et de partager, par la même occasion les études et les recherches pour mieux comprendre l’équilibre de l’écosystème actuel.

C’est aussi l’occasion de valoriser le patrimoine géologique en développant des procédures rationnelles et des mesures optimales pour le protéger et l’inclure dans un système de développement intégré et global. Ces mesures visent à préserver des lieux géographiques par essence fragiles et à sensibiliser le grand public à l’importance de préserver le patrimoine géologique.

Le Bureau du Réseau mondial des Géoparcs, émanation de l’UNESCO, avait décerné le prestigieux label “Global Geopark” au Géoparc du M’Goun et ce, lors de la 6ème Conférence mondiale des géoparcs qui s’est tenue du 18 au 22 septembre 2014 à Stonehammer Geopark au Canada.

Pour obtenir ce label, le Géoparc du M’Goun a dû répondre à deux critères majeurs, à savoir présenter un territoire qui recèle un patrimoine naturel, géologique, culturel et architectural riche et varié, et être doté d’une structure de gestion appropriée et d’une stratégie de développement socio-économique, s’appuyant notamment sur le géo-tourisme et le tourisme durable.