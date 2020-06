Plus de 100 poches de sang collectées lors d’une campagne à Dakhla

mardi, 2 juin, 2020 à 17:08

Dakhla – Quelque 103 poches de sang ont été collectées lors d’une campagne de don de sang organisée à Dakhla, du 30 mai au 1er juin, à l’initiative du Centre régional du transfusion sanguine.

Lancée en partenariat avec l’organisation scouts ambassadeurs de la paix, cette action solidaire vise à promouvoir une culture de don du sang à même de développer chez les gens le sens de responsabilité et d’entraide.

Dans une déclaration à la MAP, la responsable du Centre régional du transfusion sanguine de Dakhla, Rajae Elhanouichi, a souligné que les stocks de sang commencent à accuser un déficit en raison de la restriction des déplacements dictée par l’état d’urgence sanitaire, faisant savoir que l’établissement demeure mobilisé durant cette période de confinement pour recevoir les donneurs de sang.

En plus des procédures d’hygiène habituelles, le Centre a mis en place des mesures contre la propagation du Covid-19, en vue de protéger les donneurs de sang et l’équipe médicale et paramédicale supervisant cette opération, a expliqué Mme Elhanouichi.

Le Centre veille également à fournir les bavettes et le désinfectant aux donneurs et au respect de la distanciation, a-t-elle poursuivi, ajoutant qu’il a été aussi procédé à l’organisation d’opérations permanentes de stérilisation et de désinfection des équipements médicaux et des espaces où s’effectue la collecte du sang.

De son côté, le vice-président de l’organisation scouts ambassadeurs de la paix, Mohamed Dermoune, a indiqué que cette initiative a pour objectif la collecte de quantités importantes de sang pour faire face aux cas urgents tels que les accidents et les opérations chirurgicales, ainsi que pour augmenter les réserves de sang.

Organisée sous le signe “Une goutte de sang, une opportunité de vie”, cette campagne a connu l’affluence d’un nombre important de citoyens qui se sont rendus au Centre hospitalier régional Hassan II de Dakhla pour donner leur sang.