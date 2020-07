104 MDH pour le dédoublement de la RR 301 reliant El Jadida à Jorf Lasfar

lundi, 27 juillet, 2020 à 16:00

Rabat – Les travaux de dédoublement de la route régionale (RR) 301 reliant El Jadida à Jorf Lasfar, exécutés en 7 mois pour un investissement global de 104 MDH, ont été achevés dans les meilleures conditions, a annoncé le ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau.

Réalisé dans le cadre d’une convention de partenariat avec le Conseil régional Doukkala-Abda, le Conseil provincial d’El Jadida et le Groupe OCP, ce nouveau projet à 2×2 voies vise à mieux fluidifier la circulation en provenance et à destination du grand port Jorf Lasfar et le site OCP et améliorer les conditions de sécurité et confort des usagers, affirme le ministère dans un communiqué.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du développement et de la modernisation du réseau routier national, du renforcement des conditions de sécurité et d’enrichissement de l’offre de service dédiée aux usagers de la route, souligne la même source.