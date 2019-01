117 brevets d’invention déposés en 2017 (M. Amzazi)

Rabat – Les universités et les centres de recherches nationaux ont déposés 117 brevets d’invention au titre de l’année 2017 et le nombre de publications scientifiques a augmenté de 54% entre 2014 et 2017, a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saaid Amzazi.