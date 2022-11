11é Congrès national de la route: signature de plusieurs conventions de partenariat

vendredi, 11 novembre, 2022 à 10:57

Le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a donné, jeudi à Dakhla, le coup d’envoi aux travaux de renforcement et d’élargissement de la route nationale N°1 à 9 mètres entre Dakhla et El Argoub, sur une longueur de 40 km.