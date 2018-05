130 MDH pour restaurer l’habitat menaçant ruine dans l’ancienne médina de Rabat

mercredi, 23 mai, 2018 à 17:44

Rabat – Une Convention relative à la restauration de l’habitat menaçant ruine dans l’ancienne médina de Rabat, pour un coût global estimé à 130 MDH, a été signée, mercredi, entre le ministère de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville et des partenaires publics et privés.