150è anniversaire de Gandhi: Hommage à Rabat à la mémoire du Mahatma

jeudi, 3 octobre, 2019 à 23:20

Rabat-Un hommage a été rendu à la mémoire de Mahatma Gandhi à l’occasion de son 150è anniversaire, et ce à travers un affichage numérique sur les murs du site historique de Chellah à Rabat, indique jeudi l’ambassade de l’Inde au Maroc dans un communiqué.

“L’Ambassade de l’Inde à Rabat et le gouvernement du Royaume du Maroc, ont rendu un merveilleux hommage à Mahatma Gandhi, à l’occasion de son 150è anniversaire, par un affichage numérique sur les murs du site historique de Chellah à Rabat”, précise-t-on de même source.

L’affichage rendant hommage à la vie et aux enseignements de Gandhi comprend des citations sur les thèmes de la paix et la non-violence, l’équilibre écologique et le développement durable, ajoute le communiqué.

L’Organisation des Nations Unies (ONU) a célébré mercredi la Journée internationale de la non-violence, qui a coïncidé cette année, avec le 150è anniversaire de la naissance de l’icône de la paix mondiale qui a mené l’Inde à l’indépendance.