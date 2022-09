La 16ème édition du Concours éliminatoire du Prix international Mohammed VI du Saint Coran, les 27 et 28 septembre

samedi, 3 septembre, 2022 à 10:45

Rabat – La 16ème édition du Prix international Mohammed VI de mémorisation, de psalmodie, de déclamation et d’exégèse du Saint Coran, sera organisée les 27 et 28 septembre, a annoncé, vendredi le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Organisé à l’occasion de la célébration de l’Aïd Al Mawlid Al-Nabawi, ce concours, auquel participent des candidats venant de pays arabes, musulmans, africains, européens et d’Asie, outre les candidats marocains, s’inscrit dans la cadre de l’intérêt porté par le département des Habous et des Affaires islamiques au Saint Coran, en termes de mémorisation, de déclamation et d’exégèse, précise le ministère dans un communiqué.

La cérémonie d’ouverture du concours aura lieu le 27 septembre, à partir de 1Oh30 (matin), à l’école coranique relevant de la mosquée Hassan II à Casablanca, ajoute la même source.