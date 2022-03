La 18ème édition du forum GENI entreprises, les 23 et 24 mars à l’ENSIAS

mercredi, 16 mars, 2022 à 19:21

Rabat – La 18ème édition du Forum GENI Entreprises se tiendra les 23 et 24 mars à l’École Nationale Supérieure d’Informatique et d’Analyse des Systèmes (ENSIAS) sous le thème “L’ingénieur marocain au cœur du nouveau modèle de développement à l’ère de la digitalisation, de l’innovation et de l’accélération industrielle”.