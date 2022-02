La 1ère édition des Journées Med Expo, les 11 et 12 février à Tanger

lundi, 7 février, 2022 à 21:54

Tanger – La ville de Tanger abritera, les 11 et 12 février, la première édition des Journées Med Expo, à l’initiative de Sigma pharm, premier groupement d’intérêt économique opérant dans le secteur pharmaceutique au Maroc.

Organisé à l’occasion du 5è anniversaire du groupement, ce salon professionnel dédié à tous les pharmaciens du Maroc aspire à se positionner comme le carrefour méditerranéen de la pharmacie d’officine au Maroc, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

Cette manifestation scientifique est un espace d’échange, et de partage d’expériences et de visions des différents acteurs de la santé (institutionnels, professionnels et société civile), a précisé la même source, notant que cette édition connaitra la refonte du conseil d’administration du groupement, ainsi que le lancement d’un cycle de conférences autour de la thématique de la Covid-19, qui est d’un intérêt considérable et d’actualité.

Ainsi, une réflexion sera engagée sur l’état des lieux épidémiologique et thérapeutique liés à la Covid-19, le rôle du pharmacien dans la gestion de la pandémie et les avancées thérapeutiques des deux dernières décennies.

Cet événement sera également une occasion d’organiser une cérémonie de remise de prix, pour récompenser les personnalités et les institutions qui ont contribué à la lutte anti-Covid dans les domaines pharmaceutique et biomédical, a conclu le communiqué.