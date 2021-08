20 août: commémoration à Rabat du 68ème anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple

samedi, 21 août, 2021 à 11:45

Rabat – Un colloque s’est tenu vendredi à Rabat dans le cadre de la commémoration du 68ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, marquée par des échanges entre chercheurs et intellectuels sur cet évènement historique, source d’inspiration en termes de défense de la nation et ses symboles.

Organisée à l’Espace de la mémoire historique de la résistance à l’initiative du Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération, cette commémoration a été l’occasion de mettre en valeur la symbolique de cette épopée qui ne cesse d’inspirer à des générations de citoyens l’amour authentique de la patrie. Une révolution qui a révélé au grand jour la communion étroite entre le Trône et le peuple, ouvrant la voie à l’indépendance du Maroc après le retour d’exil de feu SM le Roi Mohammed V.

A cette occasion, le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération, Mustapha El Ktiri, a souligné que cet évènement gravé dans la mémoire historique du Royaume est révélateur de la plus belle symbiose entre le Trône Alaouite et le peuple Marocain à l’ère du protectorat.

M. El Ktiri a rappelé les valeurs nationales et le sens de patriotisme dont a fait preuve le peuple marocain, dans une lutte sans relâche jusqu’au retour du Père de la nation, artisan de l’indépendance du Royaume, annonçant l’amorce d’une nouvelle phase basée sur l’édification et la consolidation des piliers d’un État moderne.

Abordant l’objectif de la célébration annuelle de l’anniversaire du 20 août, le haut-commissaire a indiqué qu’il s’agit de mettre en évidence les valeurs de sacrifice, de loyauté et d’attachement à l’unité nationale en vue de les inculquer chez les générations successives.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’un programme d’activités organisé dans 46 délégations régionales et provinciales et 95 Espaces de mémoire historique de la résistance et de la libération, à travers le territoire national.

Au cours de cette manifestation, des aides financières ont été accordées à un certain nombre d’anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération ainsi qu’à leurs ayants-droit, en reconnaissance de leurs sacrifices consentis au service de la patrie.