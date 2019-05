2018-2019 : 600 enfants bénéficient de l’enseignement préscolaire à Sefrou

jeudi, 23 mai, 2019 à 10:59

Sefrou – Un total de 600 enfants bénéficient de l’enseignement préscolaire dans la province de Sefrou au titre de l’année scolaire 2018-2019.

Le taux de scolarisation des enfants âgés entre 4 et 5 ans, situé actuellement à 42pc, s’établira à 67pc à l’horizon 2021-2022 avec la construction de 45 structures et la mise à niveau de 60 classes, a indiqué la directrice provinciale de l’éducation et de formation, Ouafae Chakir, qui s’exprimait mercredi lors d’une cérémonie de célébration du 14ème anniversaire de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

La généralisation de l’enseignement préscolaire sera totalement assurée durant la saison scolaire 2027-2028 avec la mise en place d’une centaine d’espaces et la mise à niveau de 199 classes dédiées à cet effet, a-t-elle poursuivi.

Cette cérémonie, qui s’est déroulée en présence du gouverneur de la province de Sefrou, Omar Touimi Benjelloun, a été marquée par la remise d’équipements et de clés de véhicules acquis dans le cadre de l’INDH, avec un coût global estimé à plus de 2 millions de DH.