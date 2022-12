2022 : l’INDH conforte sa place d’acteur fédérateur de l’écosystème du développement humain à Drâa-Tafilalet

samedi, 31 décembre, 2022 à 15:59

Errachidia – L’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) a conforté, en 2022, sa place de catalyseur et d’acteur fédérateur de l’écosystème du développement humain au niveau de la région de Drâa-Tafilalet.

L’INDH, qui en est à sa troisième phase (2019-2023), a consolidé, grâce aux projets lancés ou inaugurés durant l’année qui est sur le point de s’achever dans les cinq provinces de Drâa-Tafilalet, son rôle en tant que levier de convergence de l’action en matière de développement humain sur le plan régional.

Fédérer les acteurs de l’écosystème de développement humain publics, privés et de la société civile pour assurer la convergence des approches et accroître l’impact des projets est d’ailleurs l’un des axes d’amélioration de l’INDH dans sa phase III.

Ce chantier royal ouvert aux diverses dimensions a poursuivi ainsi en 2022 ses efforts et actions visant à améliorer les conditions de vie de la population à Drâa-Tafilalet et lui offrir l’opportunité de contribuer au progrès de cette région dans les différents domaines.

Par ailleurs, la célébration, en mai 2022, du 17ème anniversaire de l’INDH à Ouarzazate, en présence du wali-coordinateur national de l’INDH, Mohamed Dardouri, témoigne de l’importance accordée par l’Initiative à cette région du Royaume.

M. Dardouri a effectué, en novembre dernier, une deuxième visite à la région de Drâa-Tafilalet, précisément à la commune d’Imilchil, et qui a été une occasion de mettre l’accent sur la grande importance de l’analyse des besoins locaux et de l’élaboration d’un diagnostic précis de ces besoins par les Comités locaux de développement humain (CLDH).

Qu’il s’agisse d’accès aux services de base et aux soins, d’appui à la scolarisation, de soutien des personnes en situation précaire, d’insertion sociale des jeunes ou d’inclusion économique, le développement humain dans toutes ses dimensions est resté le souci majeur de l’INDH à Drâa-Tafilalet.

Les projets INDH inaugurés ou lancés en 2022 dans la région de Drâa-Tafilalet sont le fruit de partenariats noués avec plusieurs parties, dont le ministère de l’Intérieur, le département de l’Agriculture, de la Pêche, du Développement rural et des Eaux et forêts et le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

A titre d’exemple, plusieurs projets ont été inaugurés ou lancés dans la province de Midelt, à l’occasion du 67è anniversaire de la Fête de l’Indépendance et du 46è anniversaire de la glorieuse Marche Verte.

Il a été procédé ainsi à l’inauguration de Dar Al Oumouma (Maison de la maternité) dans le centre de la commune d’Amouguer, réalisée par l’INDH investissement global de 1.645.201 Dirhams.

De même, les travaux de construction du siège de la Plateforme des jeunes de Midelt ont été lancés, tout comme le projet d’alimentation en eau potable du douar de Timicha, relevant de la commune territoriale d’Imilchil.

Le Comité provincial de développement humain (CPDH) de Midelt avait adopté, en août dernier, plusieurs projets INDH proposés d’un coût global de 14.281.048 Dirhams.

Une autre “Dar Al Oumouma” a été inaugurée au niveau de commune territoriale d’Assoul, dans la province de Tinghir.

Cette structure sociale a été réalisée par l’Initiative Nationale pour le Développement Humain, dans le cadre de son programme 4 “Impulsion du Capital Humain des Générations Montantes”, notamment son volet relatif au renforcement du dispositif de santé maternelle et infantile.

Par la même occasion, une bibliothèque multimédia et un centre de santé rural de niveau 1 ont été inaugurés respectivement dans le centre de Tamegroute et à Tarmigte, dans la province de Zagora.

Le CPDH de Zagora, a approuvé, en février dernier, 315 projets et actions d’un coût global de 54 millions de Dh.

Des initiatives ayant pour objectifs de soutenir la scolarisation, de lutter contre la déperdition scolaire et de renforcer la flotte du transport scolaire au niveau de la province de Ouarzazate pour atteindre un total de 247 bus ont été mises en œuvre en 2022.

Dans la province d’Errachidia, un Complexe socioéducatif pour enfants à besoins spécifiques et un Espace pour la mère et l’enfant ont été inaugurés, en novembre dernier, respectivement dans les communes de Tinejdad et de Moulay Ali Chérif.

Le Complexe socioéducatif pour enfants à besoins spécifiques a été construit sur une superficie de 600 m2, dans le cadre d’un partenariat avec l’Entraide Nationale, grâce à une enveloppe budgétaire de 3,2 millions de Dh, financée par l’INDH.

L’Espace pour la mère et l’enfant, inauguré dans la commune de Moulay Ali Chérif, a été réalisé grâce à un budget de 2,3 millions Dh, dans le cadre d’un partenariat entre l’INDH, l’Entraide Nationale et cette commune.

L’INDH, ce chantier renouvelé dans ses approches et ses résultats, continue sur sa lancée dans la région de Drâa-Tafilalet pour réduire les grands déficits socio-économiques, favoriser l’intégration économique des plus démunis et préserver leur dignité.