25 coopératives et associations primées en marge du 8è Salon national de l’ESS

vendredi, 27 décembre, 2019 à 23:29

Salé- Deux associations et 23 coopératives œuvrant dans le domaine de l’économie sociale et solidaire (ESS) et participant à la 8e édition du Salon national de l’ESS ont été primées, vendredi à Salé, lors d’une cérémonie organisée par le ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Économie sociale, en collaboration avec des partenaires annonceurs.

Les 25 vainqueurs ont été sélectionnés parmi 700 exposants ayant participé au Salon national de l’ESS, organisé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, du 8 au 19 novembre à Oujda, sur la base d’un ensemble de critères, en particulier le respect du cadre légal des institutions de l’ESS, la bonne gouvernance, l’économie verte et la protection de l’environnement, l’approche genre, la création d’emplois, la valorisation du produit et le respect des mesures de sécurité sanitaire.