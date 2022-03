Plus de 2800 Marocains venus d’Ukraine depuis le 15 février (ONDA)

mardi, 8 mars, 2022 à 12:42

Elle s’est imposée, depuis des années déjà, en tant que modèle d’abnégation et de dévouement au service des questions sociétales et environnementales dans la région de Dakhla-Oued Eddahab. Il s’agit de Saadia Benabbou, une femme débordante d’énergie, de détermination et d’ambition.