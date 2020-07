Le 29 juillet dernier délai de dépôt des candidatures pour le concours d’accès aux facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire

samedi, 25 juillet, 2020 à 14:08

Rabat – Le 29 juillet est le dernier délai de dépôt des candidatures pour le concours commun d’accès aux facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire, a annoncé le ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Les bacheliers souhaitant intégrer la première année de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire sont appelés à déposer leurs candidatures sur la plateforme nationale “www.concoursmed.ma”, jusqu’au 29 juillet, a indiqué le ministère samedi dans un communiqué.

Le ministère a décidé de présélectionner quelque 70.000 candidats au lieu des 40.000 l’année dernière, afin de permettre à un plus grand nombre de candidats de passer le concours commun.

Les résultats des présélections seront annoncés au plus tard le 3 août, alors que le concours d’accès aux facultés précitées est prévu le 5 août et l’annonce des résultats le 7 août, poursuit le communiqué.

Il a été décidé cette année et pour la première fois d’organiser un concours commun présentiel pour l’accès à la première année, au lieu des 11 concours organisés habituellement, ce qui favorise une égalité des chances pour tous les candidats souhaitant intégrer les facultés.

Cette initiative intervient également en vue de rapprocher les centres d’examens aux domiciles des candidats, notamment en ces circonstances exceptionnelles liées à la propagation de la pandémie de la Covid-19, nécessitant de réduire les déplacements, souligne le communiqué, notant que quelque 100 centres ont été mobilisés pour le déroulement du concours, répartis sur plus de 42 provinces et préfectures du Royaume.

Les services centraux du ministère, les facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire, les universités publiques et des académies régionales de l’éducation et de la formation seront mobilisés pour le bon déroulement de ce concours, conclut le communiqué.