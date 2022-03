2è réunion du TISC à Marrakech : Mémorandums d’entente pour l’organisation de manifestations économiques

mercredi, 9 mars, 2022 à 10:16

Lorsque les femmes et les filles participent pleinement, et sur le même pied d’égalité, dans l’éducation, les affaires, le gouvernement et la société civile, leurs pays n’en deviennent que plus stables, plus pacifiques et plus prospères, a affirmé, mardi à Casablanca, la sous-secrétaire d’Etat américaine, Wendy Sherman.