300 personnes en moyenne bénéficieront quotidiennement des prestations de la section régionale à Casablanca du CNMH

jeudi, 23 mai, 2019 à 21:17

Casablanca-Un total de 300 personnes en moyenne bénéficieront quotidiennement des prestations de la section régionale à Casablanca du Centre National Mohammed VI des Handicapés (CNMH), a souligné Dr. Khalid Belhassan, directeur du Centre.

La réalisation de la section régionale de Casablanca s’inscrit “dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie à long terme de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité qui vise à améliorer l’accès aux services et prestations du Centre national Mohammed VI des handicapés au niveau national”, a précisé M. Belhassan dans une déclaration à la presse, à l’occasion de l’inauguration par SM le Roi de cette nouvelle section régionale du CNMH.

Cette section régionale représente la sixième structure après “le Centre Mère de Salé et les sections régionales de Safi, Marrakech, Fès et Oujda”, a ajouté le responsable, notant que cette section régionale est composée de cinq pôles, à savoir le pôle social, le pôle médico-social, le pôle éducatif, le pôle de formation professionnelle et le pôle des sports.

La section régionale de Casablanca abritera d’autres activités parallèles, notamment un programme de formation continue et de renforcement des capacités qui cible des associations partenaires et les familles, a-t-il poursuivi, faisant observer qu’elle va aussi contribuer à la promotion, au niveau régional, de la recherche dans le domaine du handicap, mais aussi la mobilisation de l’expertise, nationale et internationale, au profit de toutes les associations de la région qui œuvrent dans le domaine du handicap.