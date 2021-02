Les enseignements à distance de l’Université Al Akhawayn accrédités par l’agence américaine NECHE

vendredi, 26 février, 2021 à 12:21

Ifrane – Les enseignements en ligne dispensés par l’Université Al Akhawayn à Ifrane (AUI) ont été accrédités par l’agence américaine NECHE (New England Commission of Higher Education).

Cette reconnaissance fait des enseignements à distance d’Al Akhawayn les seuls dans leur genre en Afrique à être reconnus par l’agence d’accréditation américaine, l’une des plus prestigieuses dans le monde, indique un communiqué de l’AUI.

Cette performance vient également ‘’récompenser l’agilité, la qualité et la réussite de la transition opérée par AUI, depuis mars 2020 en réponse au Covid-19, ainsi que les efforts et l’engagement exceptionnel dont a fait preuve toute la communauté d’Al Akhawayn’’, relève la même source, ajoutant que de gros investissements ont été consentis par l’Université, ses enseignants et son ‘’Center of Advancement of Teaching, Learning and Scholarships’’ (ATLAS), qui a soutenu les professeurs à travers, notamment des formations dispensées par des experts d’Al Akhawayn, ainsi que plusieurs experts internationaux.

Outre le soutien intensif par leurs professeurs dans cette transition, les étudiants d’Al Akhawayn ont été accompagnés principalement via le ‘’peer-mentoring’’ – un mentoring assuré par leurs pairs seniors qui ont bénéficié d’une formation et certification internationale.

D’après AUI, une étude d’évaluation réalisée auprès des étudiants a montré que la perception de l’efficacité dans l’apprentissage et les taux de satisfaction de l’enseignement en ligne au sein d’AUI sont demeurés très élevés et comparables à ceux enregistrés les semestres pré‐pandémie.

Cette nouvelle reconnaissance, assure-t-on, conforte l’Université Al Akhawayn dans sa position en tant qu’une ‘’locomotive reconnue de l’enseignement supérieur sur le modèle américain dans la région Afrique et Moyen Orient’’.

En effet, en plus de la maîtrise technique, Al Akhawayn dit vouloir ‘’donner à la jeunesse africaine l’intelligence sociale, la culture d’entreprise, l’excellence et l’adaptabilité en vue de la préparer à la vie en général’’.

Al Akhawayn est l’unique Université en Afrique à disposer de l’accréditation de la NECHE, agence qui évalue et accrédite Harvard, Massachusetts Institute of Technology (MIT) et Yale.