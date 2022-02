Province de Chichaoua : Large mobilisation pour le contrôle des prix et de la qualité des denrées

dimanche, 27 février, 2022 à 18:00

Commune de Mejjat (province de Chichaoua) – Une large mobilisation de la commission mixte provinciale en charge du contrôle de la qualité et des prix des produits proposés à la vente au niveau des différents marchés et souks hebdomadaires de la province de Chichaoua, est observée de manière permanente et ce, dans le cadre des efforts soutenus visant à assurer un approvisionnement normal et suffisant de ces points de vente et de distribution.