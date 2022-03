Marrakech : Mise en service de quatre structures sanitaires

mardi, 1 mars, 2022 à 17:46

Marrakech – L’offre sanitaire dans la préfecture de Marrakech vient d’être renforcée, mardi, par la mise en service de quatre structures sanitaires réparties sur les différents arrondissements de cette ville dans le but de promouvoir et rapprocher les services de santé des citoyens.

Ainsi, le ministre de la Santé et de la protection sociale, M. Khalid Aït Taleb, qui était accompagné notamment du Wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, M. Karim Kassi-Lahlou, de la directrice régionale de la Santé et de la protection sociale de Marrakech-Safi, Dr. Lamia Chakiri, du délégué provincial de la santé à Marrakech, Dr. Abdelhakim Moustaid, et des élus, a procédé à l’inauguration de ces centres de santé qui permettront d’alléger la pression sur les autres établissements sanitaires de la Cité ocre.