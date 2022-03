Assises régionales du PACTESRI 2030 : Signature de plusieurs accords de partenariat pour promouvoir la recherche et l’innovation

samedi, 12 mars, 2022 à 20:31

Béni Mellal – Plusieurs accords de partenariat ont été signés, samedi à Béni Mellal, en vue de promouvoir la recherche scientifique et l’innovation dans l’université dans le cadre du Plan national d’accélération de la transformation de l’écosystème de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (PACTESRI 2030).

Ces accords qui ont été paraphés par le président de l’Université Sultan Moulay Slimane, Nabil Hmina et les présidents du conseil de la région Béni Mellal-Khénifra, du Centre régional d’investissements, du Conseil régional du tourisme et de plusieurs autres institutions régionales, ambitionnent de parachever la construction de la Faculté Poly-disciplinaire de Khénifra, l’extension de la cité universitaire, le renforcement de la collaboration dans les domaines de la recherche scientifique outre la mise en place d’un cadre formel pour intensifier les échanges dans les domaines d’intérêt commun (formation, stages et recherche scientifique) en plus de favoriser l’essor d’une université d’excellence dans la région Béni Mellal-Khénifra.

La signature de ces accords s’inscrit dans le cadre de l’ouverture du ministère de l’enseignement supérieur sur les différents acteurs et intervenants régionaux en prévision du déploiement du Pacte ESRI 2030 qui pose plusieurs défis afférent au développement et à la transformation durable de l’écosystème de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation.

Dans une déclaration à la MAP, M. Hmina a fait savoir que toute tentative de réforme ne peut réussir sans une véritable synergie entre l’université et l’ensemble des acteurs de la sphère régionale, économique et institutionnelle et de la société civile, relevant que l’ensemble de ces composantes concourent au développement social, économique et culturel des territoires.

L’objectif de ces accords, a-t-il dit, est d’installer un climat de confiance et de convergence entre l’Université et son écosystème au service de l’étudiant marocain qui aspire à une université renouvelée et performante.

Les travaux des premières assises régionales du Plan national d’accélération de la transformation de l’écosystème de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, ont débuté, samedi à Béni Mellal, avec la participation du ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui.

Ces assises auxquelles prennent part le wali de la région Béni Mellal-Khénifra, Khatib El Hebil, les gouverneurs des provinces de la région, le président du Conseil de la région, Adil Barakat, le président de l’Université Sultan Moulay Slimane, Nabil Hmina, et plusieurs acteurs de la société civile, s’inscrivent dans le cadre d’une série d’assises régionales programmées dans le cadre d’une démarche de co-construction du PACTESRI 2030.

Cet évènement couronne les travaux et le bilan des rencontres consultatives organisées par l’université depuis janvier 2022. Ces dernières ont concerné aussi bien les intervenants de l’écosystème universitaire (enseignants-chercheurs, personnel administratif et technique et étudiants), que les différents partenaires notamment les acteurs économiques, régionaux et sociaux. L’objectif étant de mobiliser l’intelligence collective pour l’édification d’un nouveau modèle de l’Université marocaine.

Les recommandations issues de ces assises, ainsi que de celles programmées entre le 12 mars et le 14 mai 2022, seront consolidées dans un rapport de synthèse général qui fera l’objet de discussion des Assises Nationales dédiées au lancement du PACTE ESRI 2030.