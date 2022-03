Oriental : M. Sadiki visite et inaugure plusieurs projets de développement agricole et forestier

samedi, 12 mars, 2022 à 21:55

Jerada – Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki a visité et inauguré plusieurs projets de développement agricole et forestier, samedi dans la préfecture d’Oujda-Angad et la province de Jerada.