Cancer du col de l’utérus : L’AMECHO organise une journée de sensibilisation au profit du corps médical

dimanche, 13 mars, 2022 à 19:11

Casablanca – L’Association Marocaine des omnipraticiens échographistes (AMECHO) a organisé, dimanche à Casablanca, une journée ouverte pour la sensibilisation au cancer du col de l’utérus, au profit des médecins généralistes.

Organisée en partenariat avec l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé (UM6SS) et avec le soutien de MSD (Merck Sharp and Dohme), cette journée vise à sensibiliser le corps médical à l’importance de la prévention, du dépistage et de la prise en charge précoce, indiquent l’Association et l’UM6SS dans un communiqué.

Au Maroc, le cancer du col de l’utérus constitue un réel problème de santé publique, étant le deuxième cancer le plus répandu chez la femme derrière le cancer du sein, de par sa fréquence et son taux de mortalité, souligne la même source, notant que le plan de prévention et de contrôle des cancers, élaboré par la Fondation Lalla Salma en étroite collaboration avec le Ministère de la Santé, met la prévention du cancer du col utérin dans ses actions prioritaires.

En effet, poursuit le communiqué, le ministère de la Santé a prévu l’introduction, dans le calendrier national de vaccination, du vaccin contre le HPV (Papillomavirus Humain), cause principale du développement des lésions précancéreuses et cancéreuses du col de l’utérus.

“Nous organisons cette journée afin de sensibiliser les professionnels de la santé au cancer du col de l’utérus mais surtout à l’importance de la vaccination. Le cancer du col de l’utérus est aujourd’hui le seul cancer qui peut être évité grâce à la vaccination, c’est donc l’arme la plus importante dans la lutte contre ce cancer”, a déclaré le Docteur Abdellatif Achibet, président de l’AMECHO.

“L’accès à ce vaccin est possible dans le privé et le sera bientôt dans le public, et nous devons tous joindre nos efforts afin de contribuer à l’élimination de cette maladie”, a ajouté M. Achibet, cité dans le communiqué.

Pour sa part, le professeur Chakib Nejjari, président de l’UM6SS s’est dit “ravis d’accueillir cette manifestation scientifique dans les locaux de l’Université et de sensibiliser le corps médical au cancer du col de l’utérus. Notre vocation par essence est de former et d’informer sur les actualités, des dernières avancées dans notre pays et des progrès en termes de prévention, de dépistage et de prise en charge de manière générale et spécifiquement dans le cas du cancer du col de l’utérus, étant donné que le Maroc prévoit de l’intégrer dans le calendrier vaccinal”.

De son côté, Jaafar Heikel, Professeur de médecine, Epidémiologiste, spécialiste des maladies infectieuses et de l’Economie de la santé, a indiqué que cette journée est importante car elle vise à mobiliser les professionnels de santé, en particulier les médecins généralistes et à les sensibiliser quant aux enjeux du cancer du col utérin, étant le cancer le plus fréquent et fatal après le cancer du sein.

“Les données nous prouvent, qu’au Maroc, son incidence est élevée comparativement à d’autres pays d’Afrique du nord ou à d’autres pays qui ont le même profil de population. Aujourd’hui, nous voulons démontrer l’intérêt de la prévention qui permet de sauver des vies mais surtout de réduire l’impact économique du cancer du col de l’utérus”, a dit le professeur Heikel.

Cette journée se veut l’occasion de dresser la situation épidémiologique, de présenter les dernières statistiques ainsi que l’impact du cancer du col de l’utérus au Maroc et de partager les dernières actualités en la matière, que ce soit en termes d’étiologies, d’outils de diagnostic ou de traitement.

Elle a aussi pour objectif de souligner l’importance du protocole adopté récemment par le ministère de la Santé et agissant sur trois volets, à savoir la vaccination, le dépistage et le traitement.