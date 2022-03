Coupe du Trône du Football: Actes de vandalisme après le match AS FAR-Magreb de Fès (DGSN)

dimanche, 13 mars, 2022 à 23:41

Rabat – Des actes de vandalisme ont éclaté, dimanche au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, à la fin du match ayant mis aux prises l’AS FAR et le Maghreb de Fès pour le compte des 16èmes de finale de la Coupe du Trône du football 2020-2021.

Ces actes de vandalisme ont occasionné des dégâts matériels au niveau de plusieurs installations et dépendances du stade, indique un communiqué de la Direction générale de la Sureté nationale (DGSN), ajoutant que nombre d’éléments de la police et des forces auxiliaires ont été blessés à différents degrés et plusieurs véhicules endommagés.

Les opérations sécuritaires lancées par la préfecture de police de Rabat dans la foulée de ces actes ont permis l’interpellation de 160 individus, dont 90 mineurs, pour leur implication présumée dans le vandalisme lié au sport, le port d’armes blanches, l’ébriété manifeste, le jet de pierres couplé à la dégradation de biens publics et privés, outre l’incendie d’un véhicule.

Suite à ces actes, 85 policiers ont été blessés à différents degrés, dont 63 transférés au Centre hospitalier universitaire Ibn Sina, 14 admis à l’Hôpital des Spécialités et 8 autres à l’hôpital militaire de Rabat, ajoute le communiqué, soulignant qu’un staff médical relevant de l’Inspection des services de Santé de la DGSN supervise le suivi de leur hospitalisation et leur assure l’assistance médicale nécessaire.

A ce stade, les services de la DGSN font également état de 18 éléments des forces auxiliaires présentant des blessures, hématomes et ecchymoses, outre 57 supporters blessés qui ont reçu sur place les soins nécessaires de la part des staffs médicaux, alors que les autres blessés ont été transportés aux différents établissements hospitaliers à Rabat, poursuit la même source.

Aussi, des installations et dépendances du stade ont été dégradées et un motocycle incendié, note le communiqué, faisant savoir que 33 véhicules appartenant à la police et à des particuliers, garés à l’extérieur du stade, ont été également endommagés.

L’ensemble des individus interpellés ont été soumis aux procédures de l’enquête judiciaire ordonnée par le parquet compétent pour situer les niveaux et degrés d’implication de chacun d’entre-eux et identifier toutes les personnes impliquées dans la perpétration de ces actes criminels, alors que le visionnage des enregistrements des caméras de surveillance se poursuit pour identifier tout autre individu impliqué, conclut le communiqué.