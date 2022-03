Le khalife général de la Tariqa Tijaniya au Nigeria visite Bibliothèque Al-Quaraouiyine à Fès

vendredi, 18 mars, 2022 à 18:00

Fès – Le khalife général de la Tariqa Tijaniya au Nigeria, l’émir Sanusi Lamido Sanusi s’est rendu, vendredi, à la Bibliothèque Al-Quaraouiyine à Fès, et ce dans le cadre de la visite qu’il effectue actuellement au Maroc.

Dans une allocution à cette occasion, le khalife général de la Tariqa Tijaniya au Nigeria s’est félicité de l’excellence des relations solides et ancestrales unissant le Royaume du Maroc et la République du Nigeria, se disant fier et satisfait de cette visite qui vient renforcer et consolider les liens entre les deux pays.

Après avoir passé en revue les relations spirituelles et fraternelles profondément enracinées entre le Maroc et le Nigeria, l’émir Sanusi Lamido Sanusi a mis en exergue l’apport des cheikhs de la Tariqa Tijaniya au Nigeria dans la diffusion des préceptes du rite malékite et du dogme achâarite, ainsi que des valeurs du soufisme sunnite, en tant que constantes qui caractérisent la pratique de la religion dans le Royaume.

L’émir Sanusi Lamido Sanusi a, dans ce sens, affirmé que plus de 40 millions de disciples de la Tariqa Tijaniya au Nigeria sont fermement attachés au renforcement des relations entre les deux pays.

A cette occasion, le khalife général de la Tariqa Tijaniya au Nigeria a visité les différentes dépendances de la Bibliothèque Al-Quaraouiyine, qui renferme un patrimoine documentaire exceptionnel et compte parmi les plus anciennes bibliothèques du Maroc.

Dans une déclaration à la presse, l’émir Sanusi Lamido Sanusi a tenu à exprimer ses remerciements et sa gratitude à SM le Roi Mohammed VI, pour l’opportunité de visiter l’Université Al-Quaraouiyine source de diffusion des sciences religieuses au Nigeria.

Il a, de même, souligné que les confréries soufies, le rite malékite et le dogme achâarite ont été introduits au Nigeria depuis le Maroc, émettant le souhait que cette visite hisse les relations bilatérales à un niveau davantage supérieur.

Pour sa part, le président de l’Université Al-Quaraouiyine, Amal Jalal a, dans une déclaration à la presse, indiqué que cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement de l’action commune entre le Maroc et l’Afrique de l’Ouest, rappelant que ces attaches spirituelles entre le Royaume et cette région africaine ont été à l’origine de l’arrivée de l’Islam dans ces pays.

Ces liens, a-t-il poursuivi, se sont consolidés à travers le temps par les visites effectuées par les étudiants de ces pays au Maroc, et notamment à l’Université Al-Quaraouiyine.

L’Université Al-Quaraouiyine accueille une grande partie d’étudiants africains, dont des étudiants nigérians qui poursuivent leurs cursus dans les différents instituts affiliés à l’Université, dont notamment l’Institut Mohammed VI de Formation des Imams, Mourchidines et Mourchidates

M. Jalal a souligné que l’Université Al-Quaraouiyine a contribué à établir des passerelles entre le Maroc et l’Afrique de l’Ouest en général, et le Nigeria en particulier, en ce sens qu’une pléthore d’oulémas de ces régions ont afflué pour puiser dans les connaissances et les sciences de l’Université.

Il a, à cet égard, ajouté que la ville de Fès a été marquée par une multitude de visites historiques de délégations du Nigeria et d’autres pays, qui soulignent les liens forts et reflètent les valeurs de l’amour et de la paix.

Le khalife général de la Tariqa tijaniya au Nigeria est actuellement en visite au Maroc dans le cadre du renforcement des relations maroco-nigérianes.