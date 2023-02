Nizar Baraka, invité mercredi prochain du Forum de la MAP

vendredi, 10 février, 2023 à 13:53

Rabat – Le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, sera, mercredi prochain, l’invité du Forum de la MAP, qui se tiendra sous le thème “Stress hydrique : les mesures prises et les perspectives d’avenir”.

Cette rencontre, qui aura lieu au siège de la MAP à Rabat à partir de 09H00, sera l’occasion de discuter des mesures mises en œuvre au Maroc pour faire face à cette situation impactant ses ressources en eau, ainsi que des stratégies menées en vue d’assurer la sécurité hydrique du Royaume.

Elle abordera également les projections et les perspectives d’avenir pour garantir une gestion optimale et une meilleure gouvernance de ces ressources dans un contexte mondial marqué par les effets des dérèglements climatiques.

Le Forum sera diffusé en direct sur “M24” et “RIM-Radio”, la chaîne d’information en continu de la MAP et sa radio d’information, ainsi que via MAP-Live, sur le site web de l’Agence “mapexpress.ma” et son compte Facebook.

Devenu un espace de débat sur les questions d’actualité politique, économique, culturelle et sociale, le Forum de la MAP réunit des représentants des pouvoirs publics et des personnalités de divers horizons, ainsi que des représentants des médias.