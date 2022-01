3è phase de l’INDH à El Kelaâ des Sraghna : Plus de 110 MDH pour soutenir la scolarisation en milieu rural

mardi, 25 janvier, 2022 à 19:23

El Kelaâ des Sraghna – L’enveloppe budgétaire totale consacrée au cours de la période 2019-2021, à la promotion et au soutien à la scolarisation, à la lutte contre le décrochage scolaire et à la généralisation de l’enseignement préscolaire en milieu rural au niveau de la province d’El Kelaâ des Sraghna, dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), s’élève à plus de 110 millions de DH (MDH).

Ainsi, au niveau de cette partie du territoire national, l’INDH contribue, de manière remarquable, à la généralisation de l’enseignement préscolaire en milieu rural, et ce, en partenariat avec d’autres intervenants, partant de la conviction que l’appui et la promotion de ce genre d’enseignement constitue un pilier majeur dans le cadre de ce chantier Royal, compte tenu de son impact positif au niveau social et pour l’apprentissage de l’enfant.

Ainsi, les interventions de l’INDH au cours de la période 2019- 2021 ont porté essentiellement sur la création d’unités de l’enseignement préscolaire, la garantie du transport scolaire, l’aménagement des Dours Talib et Taliba (Maisons de l’Etudiant et de l’Etudiante), outre le soutien scolaire et celui social et solidaire “Programme : Initiative Royale Un million de cartables”, tient à préciser la Division de l’Action Sociale (DAS) relevant de la province d’El Kelaâ des Sraghna, notant que la santé scolaire et la mise à niveau des établissements scolaires figurent également au coeur de ces efforts.

En chiffres, le nombre des unités du préscolaire programmées au niveau de la province s’élève à 109 unités réparties entre 77 unités déjà réalisées, 32 unités en cours de réalisation, et 58 unités déjà opérationnelles, avec un nombre de classes de 90 encadrées par 90 éducatrices, selon la même source, notant que ces unités ont nécessité la mobilisation d’un investissement total de 53 millions de DH.

Et de poursuivre qu’au titre de l’année 2022, il a été procédé à la programmation de 28 unités du préscolaire pour un montant global de 7 millions de DH.

Quant au nombre de bénéficiaires de ces unités dédiées à l’enseignement préscolaire au niveau de la province d’El Kelaâ des Sraghna, pour l’actuelle année scolaire (2021-2022), il est établi à 2026 enfants, explique la même source.

Dans le même sillage, il est procédé à la garantie de l’encadrement des unités créées pour une période de deux ans, dans le cadre d’un partenariat avec la Fondation Zakoura pour l’Education.

Pour ce qui est du transport scolaire, le Comité Provincial de Développement Humain (CPDH) d’El Kelaâ des Sraghna a procédé à l’acquisition de 21 bus scolaires, pour un montant de 7,49 millions de DH, et ce, dans l’objectif de faciliter l’accès des élèves à leurs établissements scolaires, et l’encouragement de la fille rurale à poursuivre ses études.

Le nombre de bénéficiaires (garçons et filles) du transport scolaire à l’échelon provincial s’élève actuellement à près de 13.000 élèves, alors que le nombre de bus scolaires est de 194 véhicules.

En ce qui concerne les Dours Talib et Taliba, il a été procédé à l’aménagement de huit établissements, pour un montant de 4,3 millions de DH (MDH), au profit de 688 élèves.

Pour ce qui est de l’appui scolaire, et afin de lutter contre les disparités entachant l’opération éducative et pédagogique, et de permettre aux élèves ayant des difficultés de bénéficier de séances de soutien scolaire en mathématiques et en langue française, une enveloppe budgétaire de l’ordre de 2,85 millions de DH (MDH) a été allouée. L’objectif étant de permettre à quelque 1.980 élèves (filles et garçons) de bénéficier de ces cours de soutien scolaire tout au long de l’année, soit deux heures par matière, par semaine.

Compte tenu du rôle majeur de l’appui social et de l’action solidaire dans la promotion et l’amélioration du rendement du secteur de l’éducation de manière générale, et la généralisation de l’enseignement fondamental en particulier, quelque 314.163 écoliers et écolières ont bénéficié de manuels et de fournitures scolaires, lors des trois dernières années scolaires, pour un montant total de 28 millions de DH, et ce, dans le cadre du programme de l’Initiative Royale “Un million de cartables”.

Pour ce qui est de l’axe relatif à la santé scolaire, il a été procédé à l’achat de lunettes de correction et d’appareils auditifs au profit de 500 élèves (garçons et filles), pour un montant de 0,2 million de DH.

Enfin, s’agissant de la mise à niveau des établissements scolaires, quelque 71 écoles primaires ont bénéficié de cette opération à travers le raccordement au réseau national d’eau et d’électricité, et la construction de clôtures et autres, pour une enveloppe budgétaire estimée à 8,55 millions de DH, conclut la même source.