3è phase de l’INDH : Près de 25 MDH alloués à des projets sociaux en 2019 à Al Haouz

lundi, 8 juin, 2020 à 21:19

Tahanaout (Province d’Al Haouz)- Quelque 24,9 millions de DH ont été alloués en 2019 à Al Haouz, à des projets sociaux inscrits dans le cadre de la 3è phase de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

Selon les données de la Division de l’Action Sociale (DAS) de la province d’Al Haouz, ces projets concernent l’appui à la gestion des 04 Centres des personnes en situation de précarité au niveau de la province (400.000 DH), le Programme d’amélioration du revenu et de l’inclusion économique des jeunes (5,6 millions de DH), l’aménagement, l’équipement et le fonctionnement de 25 unités de l’enseignement préscolaire (7,1 millions de DH), équipement du Centre dédié aux enfants trisomiques à Tahanaout (1 million de DH) et l’acquisition d’équipements médicaux pour les personnes à besoins spécifiques (500.000 DH).

Il s’agit aussi de la construction de Dar Talib et Taliba à Ait Hkim (1,5 million de DH), une autre à Oukaïmden (1,5 million de DH), une troisième à Aghbar (1,5 million de DH), l’extension de Dar Al Oumouma à Amizmiz (500.000 DH), l’extension de Dar Talib à Ghmat (400.000 DH), la construction et l’équipement du Centre de renforcement des capacités des femmes à Tazart (1,3 million de DH), la construction et l’équipement des Centres de renforcement des capacités des femmes à Talat’n yaacoub (1,3 million de DH) et à Tamesloht (1,3 million de DH) et l’équipement des Centres de renforcement des capacités féminines (800.000 DH).

Le nombre de projets de développement programmés au titre de la période 2005-2018 à Al Haouz, s’élève à 1.593, pour un coût global de 635,7 millions de DH, dont 483,6 millions de DH financés par l’INDH et 152,1 millions de DH comme contribution des autres partenaires.

Ces projets concernent le programme de mise à niveau territoriale avec 127 projets pour un montant global de 132,1 millions de DH, dont 94,1 millions de DH assurés par l’INDH et 37,9 millions de DH comme contribution des autres partenaires.

Il s’agit, en outre, du programme de lutte contre la précarité avec 63 projets pour un montant de 70 millions de DH, dont 49,8 millions de DH comme contribution de l’INDH et 20,2 millions de DH à la charge des autres partenaires.

Le nombre de programmes dédiés au monde rural s’élève à 721 pour un investissement global de 223,6 millions de DH, dont 180,2 millions de DH financés par l’INDH et 43,3 millions de DH comme participation des autres intervenants.

Quelque 659 projets s’inscrivant dans le cadre du programme transversal ont été programmés durant la même période, pour un coût global de 198,9 millions de DH, dont 149,8 millions de DH assurés par l’INDH et 49,1 millions de DH comme contribution des autres partenaires.

Le nombre de projets relatifs au programme de lutte contre l’exclusion sociale en milieu urbain durant la même période s’élève, quant à lui, à 23 pour un coût global de 10,9 millions de DH dont 9,4 millions de DH, à la charge de l’INDH et 1,4 million de DH assuré par les autres partenaires.