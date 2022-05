Plus de 4 millions bénéficiaires du programme d’alphabétisation dans les mosquées (M. Taoufiq)

mardi, 17 mai, 2022 à 18:06

Rabat – Le nombre total de bénéficiaires inscrits au programme d’alphabétisation dans les mosquées entre 2000 et 2022 s’est élevé à plus de 4.08.668, dont 70 % sont des femmes, a souligné mardi le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Taoufiq.