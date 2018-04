45-ème session de l’Académie du Royaume du Maroc: L’expérience politique et institutionnelle en Amérique latine sous la loupe des spécialistes

mercredi, 25 avril, 2018 à 17:24

Rabat – Une pléiade de chercheurs et de spécialistes marocains et étrangers, réunis mercredi à Rabat dans le cadre de la 45-ème session de l’Académie du Royaume du Maroc, ont décortiqué l’expérience politique et institutionnelle en Amérique latine.