49è anniversaire de la Marche Verte: Remise de Wissams Royaux à des fonctionnaires et retraités d’Essaouira

jeudi, 7 novembre, 2024 à 16:16

Essaouira – Une cérémonie de remise de Wissams Royaux dont SM le Roi Mohammed VI a bien voulu gratifier des fonctionnaires et retraités de la ville d’Essaouira a été organisée, mercredi au siège de la préfecture de la province, à l’occasion de la célébration du 49ème anniversaire de la Glorieuse Marche Verte.

Ainsi, le gouverneur de la province, Adil El Maliki, a procédé à la remise de Wissams Royaux à 13 fonctionnaires et 4 retraités, en signe de reconnaissance des efforts et de l’abnégation dont ils ont fait preuve dans l’accomplissement de leur mission tout au long de leur carrière professionnelle.

Il s’agit de fonctionnaires et retraités relevant de la préfecture de la province, de la commune d’Essaouira et des annexes administratives, qui ont été décorés du Wissam de mérite national de dexuième classe.

A cette l’occasion, le gouverneur a félicité les récipiendaires pour cette décoration qui traduit la Haute Sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI ne cesse d’entourer les fonctionnaires ayant servi leur Patrie avec loyauté et dévouement.

Pour leur part, des récipiendaires ont exprimé leur profonde fierté et gratitude pour cette prestigieuse distinction qui constitue une source de motivation supplémentaire à même de renforcer leur engagement et leur attachement indéfectible aux valeurs et constantes nationales.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence notamment du secrétaire général de la pérecture de la province, Driss Alahlah, de représentants des autorités judiciaires, locales et sécuritaires, de chefs de services extérieurs, d’élus, d’acteurs de la société civile et d’autres personnalités civiles et militaires.