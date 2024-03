4ème Session ordinaire du CSEFRS: Renforcement du suivi de la mise en œuvre des objectifs de la réforme du système éducatif

jeudi, 29 février, 2024 à 23:29

Rabat – La 4ème Session ordinaire du deuxième mandat du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS), tenue mercredi à Rabat, a permis de renforcer le suivi de la mise en œuvre des objectifs de la réforme du système éducatif national et d’en identifier les points forts et les contraintes, a souligné le CSEFRS.

Les membres du Conseil, présidé par Habib El Malki, considèrent que le fait de consacrer cette session à l’examen de la vision du gouvernement sur la situation actuelle et future du système éducatif national à court et moyen termes, a “permis de renforcer le suivi de la mise en œuvre des objectifs de la réforme et d’identifier les points de force et les contraintes caractérisant la situation actuelle, ainsi que les attentes des citoyennes et citoyens”, a relevé le Conseil dans un communiqué publié à l’issue de la session.

Cette 4ème session a été notamment marquée par la présentation d’un exposé qui a permis de s’arrêter sur l’état d’avancement des travaux des commissions permanentes du CSEFRS et les résultats intermédiaires de leurs actions conformément à la stratégie du Conseil, notamment les deux principes relatifs au développement d’une force de proposition proactive et prospective sur les questions permettant une transformation effective de la nouvelle école, ainsi que de faire du CSEFRS une institution de référence influente sur la réalité et l’avenir de l’école marocaine, souligne le communiqué.

Dans son allocution d’ouverture, M. El Malki avait affirmé que cette session se voulait une étape importante dans le partage et l’appropriation commune des travaux du Conseil et de sa vision future sur le suivi et l’évaluation de la réforme éducative du Royaume, saluant “la contribution de tous, membres, cadres, instances et organes techniques, pour favoriser les conditions de maturation de la réflexion au sein CSEFRS, et garantir la concertation et la coordination nécessaires, afin d’atteindre le plus haut niveau possible de complémentarité et de convergence”, précise la même source.

Le programme de cette session prévoyait une série de présentations des ministres de différents départements sur des questions d’actualité en rapport avec le système éducatif, rappelle-t-on.

Ainsi, relève le communiqué, la présentation du ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a mis en exergue les principales nouveautés concernant le système éducatif et les mesures de réforme mises en œuvre par le ministère, tandis que le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a présenté, dans son exposé, des projets liés à la formation professionnelle.

La présentation du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui, a porté sur les projets en cours de réalisation ou prévus à court et à long termes, tandis que celle du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, était axée sur l’approche de l’intégration de la culture dans le système d’éducation et de formation.

S’y ajoute la présentation sur l’état d’avancement des travaux des commissions permanentes du Conseil dont la 4ème session a été aussi marquée par la signature de deux accords de partenariat et de coopération, avec l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques et l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT), afin de renforcer le partenariat institutionnel avec les instances et institutions nationales dans les domaines liés à l’éducation, à la formation et à la recherche scientifique, conclut le communiqué.