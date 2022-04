Plus de 6 MMDH pour la réhabilitation et le renforcement des structures et équipements de santé (M. Ait Taleb)

lundi, 25 avril, 2022 à 13:28

Rabat – Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khaled Ait Taleb, a assuré lundi que d’importantes dotations financières estimées à plus de 6 milliards de dirhams (MMDH) ont été programmées dans le budget d’investissement dans le but de réhabiliter et renforcer les structures, les installations et les équipements techniques de santé, et de moderniser les équipements biomédicaux et les services de maintenance.