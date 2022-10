Plus de 6 tonnes de chira incinérées à Dakhla

samedi, 1 octobre, 2022 à 15:24

Dakhla – Une grande quantité de drogue, dont 6 tonnes et 406 kg de chira (résine de cannabis) et de produits illicites et de contrebande d’une valeur marchande estimée à plus de 87,41 millions de dirhams (MDH), a été incinérée samedi à Dakhla.